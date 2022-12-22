Последнее обновление: 22.12.2022 11:58

Швейцария расширила санкционный список против России согласно последнему решению ЕС

Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц, упомянутых в девятом санкционном пакете Европейского Союза, из-за агрессии РФ против Украины.

В сообщении швейцарского правительства указывается, что под ограничения попадут депутаты Госдумы России, российские министры, физические и юридические лица, занимающиеся пропагандой, военнослужащие и представители различных видов вооруженных сил России.

Кроме того, Швейцария вводит санкции против физических и юридических лиц Ирана за поставки России дронов-камикадзе, которые та использует для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Швейцарский Федеральный совет также принял к сведению экспортные ограничения, введенные Евросоюзом в рамках девятого пакета санкций, и пообещал рассмотреть присоединение к этим мерам в ближайшее время.

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