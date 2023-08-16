Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии ввели ряд мер, которые ранее имплементировал Евросоюз в отношении России в рамках 11-го санкционного пакета.

Об этом говорится в опубликованном в среду коммюнике швейцарского правительства, передает Интерфакс.

Речь идет о "запрете на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России".

Кроме того, под санкции попали электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

Среди прочего, Швейцария запретила продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым товарам, а также транзит через Россию, в том числе реактивного топлива.