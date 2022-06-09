Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент поддержал документ-рекомендацию для руководства ЕС, в которой призывает, среди прочего, предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставить Украине необходимое оружие.

Рекомендацию "по внешней политике ЕС и политике безопасности и обороны после вторжения РФ в Украину" одобрили на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.

Среди прочего, Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Европарламент призывает "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной".

Через этот инструмент Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд евро.

В рекомендации подчеркивается суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства. ЕП призывает расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, помогающих России обходить санкции.

"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над её территорией в международно признанных границах", - сказано в документе.

ЕП призывает предоставить Украине "всю необходимую поддержку - оборудование, военную, финансовую, гуманитарную", и внести как можно больший вклад в послевоенное восстановление страны. Отдельно предлагается создать юридический инструмент, который позволил бы конфисковать арестованные российские активы для репараций и восстановления Украины.

В числе рекомендаций в отношении внутренних процедур ЕС, предлагает перейти к одобрению решений по определенным вопросам внешней политики квалифицированным большинством, а не единогласно, как сейчас – в частности, для одобрения персональных санкций.

В документе также сказано, что «отсутствие "адекватной" реакции на "российскую агрессию против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину".