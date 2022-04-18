Последнее обновление: 18.04.2022 20:32

Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

«Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня — один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется», — сказал Зеленский при передаче документа.

По его словам, народ Украины сегодня объединен целью «чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза». Он выразил надежду, что Украина получит поддержку и станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время.

Речь идет о первой части опросника, которая содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство.

Вторая его часть будет охватывать оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

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