Последнее обновление: 09.04.2022 21:10

Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в субботу заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", - сообщила Стефанишина, передает УНН.

По ее словам, это "часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины".

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