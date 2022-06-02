Последнее обновление: 02.06.2022 17:25

Зеленский: Украина де-факто уже является частью ЕС

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед парламентом Люксембурга выразил надежду на поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление президента.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что Люксембург поддержит предоставление Украине в июне официального статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем и членство Украины в Европейском Союзе.

Зеленский пригласил премьер-министра Люксембурга приехать в Украину, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

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