Совет ЕС сообщил о начале рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии

ЕС в понедельник запустил письменную процедуру в связи с просьбой Украины, Грузии и Молдавии принять их в состав организации.

Об этом сообщило в понедельник французское председательство в Совете ЕС в своем Twitter.

"В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, обратившихся с просьбой о приеме в ЕС", - отмечается в сообщении.

По словам экспертов, Еврокомиссия должна выразить официальное мнение по поводу этих обращений. Затем 27 стран должны договориться о том, согласны ли они предоставить Украине, Грузии и Молдавии статус кандидатов, необходимый для начала длительных и сложных переговоров, передает ТАСС.

Как отмечают специалисты, одним из условий рассмотрения заявки о приеме в ЕС является политическая стабильность страны и жизнеспособность ее экономики. Процедура состоит из многих этапов. Страны-кандидаты должны провести реформы для достижения европейских стандартов. Во французских политических кругах не исключают, что вопрос о начале переговоров по предоставлению Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата может быть поднят на саммите ЕС, который состоится в Версале 10-11 марта.