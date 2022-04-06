Последнее обновление: 06.04.2022 18:13

В Берлине тысячи людей требуют эмбарго на российские нефть и газ

В Берлине на акцию в поддержку Украины в среду вышли тысячи людей, требуя эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

Участники акции легли перед зданием Бундестага, напоминая о зверски убитых мирных жителях Украины.

В руках некоторые из участников держали плакаты с требованием эмбарго на российские нефть и газ. У других слоган гласил – "Буча вам этого не простит". Многие люди завернулись в украинские флаги, сообщает УНН.

На выходных в Берлине проходил пророссийский автопробег, - в те самые дни, когда миру открылись ужасающие кадры из Бучи, сделанные после ее освобождения от российских захватчиков.

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