Глава ВМС Германии подал в отставку после заявления о Крыме

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах вечером в субботу, 22 января, подал рапорт об отставке, сообщает министерство обороны.

Накануне, 21 января, в ходе визита в Индию инспектор германских ВМС Шёнбах высказал свое мнение относительно конфликта между Россией и Украиной. По его словам, "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". При этом Шёнбах назвал чепухой разговоры о вторжении российских войск на территорию Украины, которого опасаются западные страны.

Что на самом деле хочет президент РФ Владимир Путин, так это "уважение на равных", сказал вице-адмирал. "Легко оказать ему уважение, которого он желает и которого он, вероятно, заслуживает", - отметил он. Более серьезная угроза, по мнению Шёнбаха, исходит из Китая. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР, сказал он.

Министерство обороны ФРГ категорично дистанцировалось от заявлений Шёнбаха, передает DW.

"Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам никоим образом не соответствуют позиции министерства", - сообщил представитель ведомства 22 января. По его словам, вице-адмирал получит возможность высказаться перед генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном.

Сам Шёнбах написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции в Индии, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ. "Небрежно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - заявил глава ВМС.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ в Киеве Анку Фельдхузен из-за высказываний инспектора германских военно-морских сил относительно аннексированного Россией Крыма, а также отказа Берлина предоставить Киеву оборонное вооружение. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в субботу, 22 января.

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха, в частности, о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на дальнейшую более активную позицию ФРГ в поддержке Украины, в частности, в вопросах "усиления обороноспособности перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе".