Власти ФРГ давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения России и именно по этой причине выступали против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT.

Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам Мельника, об этом ему сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Посол рассказал изданию о своих разговорах с несколькими немецкими политиками после российского вторжения в Украину. По его словам, министр финансов Кристиан Линднер сидел рядом с ним с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно предрешено.

"У вас всего несколько часов", - по словам Мельника, сказал ему Линднер, передает УНИАН.

Министр финансов Германии, как утверждает Мельник, заявил послу, что поставлять оружие Украине или исключать Россию из SWIFT бессмысленно. В то же время он хотел поговорить об оккупированной Россией Украине с марионеточным правительством РФ.

"Это был худший разговор в моей жизни", - прокомментировал Мельник.