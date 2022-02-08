Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за позиции по Северному потоку и оружию

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, а также из-за разногласий по поводу «Северного потока-2».

Об этом в Twitter сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», передает РБК.

По словам последнего, встреча не состоялась из-за нежелания министра иностранных дел Германии заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2», даже если Россия «вторгнется» на Украину.

Кроме того, добавил источник, встреча была отменена из-за «отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно».

«Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут: посмотрите на бывшего канцлера Шрёдера», — отметил источник.

Бербок должна была встретиться с Зеленским в рамках своей поездки на Украину 7–8 февраля. Тем не менее после переговоров с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой она заявила, что этой встречи не будет, так как французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, который также должен был участвовать в переговорах, отменил поездку на Украину.

В ответ Кулеба поблагодарил Бербок за визит на Украину, несмотря на изменения в графике Ле Дриана. «Мы с пониманием относимся к этой ситуации с французской стороны. Во-вторых, никаких проблем со встречей с президентом нет. Давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого», — сказал Кулеба и попросил не усматривать в этом политический сигнал.

В отличие от США и некоторых европейских стран Германия отказывается поставлять Украине летальное оружие, а также не разрешает другим странам передавать Киеву вооружения, разработанные в ФРГ.

Канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что вместо оружия Берлин направил Украине 5 тыс. касок.

После этого мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве и раскритиковал решение Берлина в интервью Bild. «Пять тысяч касок — это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки — подушки?» — спросил он.