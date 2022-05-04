Глава оппозиции Германии дал Шольцу совет после визита в Киев

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц после визита в Киев и личной встречи с президентом Владимиром Зеленским посоветовал канцлеру Олафу Шольцу приехать в Украину.

Об этом Мерц сказал в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

Мерц заметил, что только канцлеру решать, ехать ему в Украину или нет. Однако он рекомендовал бы Олафу Шольцу совершить поездку.

"Сегодня я встречался с президентом, премьер-министром, спикером парламента, лидерами оппозиции и, наконец, с Кличко - мэром Киева… Вы не можете вести эти разговоры по телефону. Вы также не можете вести их путем видеоконференций. Вы должны вести эти переговоры лично , и то, что делает эта страна, а также то, что делает политическое руководство этой страны, поражает. И я настоятельно рекомендую всем вести эти переговоры", - сказал Фридрих Мерц.

Он рассказал, что в Украине были удивлены тем, что лидер немецкой оппозиции приехал раньше канцлера, а его визит вызвал большой ажиотаж медиа.

"Пока федеральное правительство не сочло целесообразным сделать это. Это ваше решение. Но я не ставлю свое решение в зависимости от того, чтобы вести такие переговоры и совершить такое путешествие. И так, между прочим, внимание было очень большим, вплоть до деталей голосования на прошлой неделе, которую мы провели в немецком Бундестаге в четверг", - сказал Мерц.

Во вторник перед встречей с Зеленским Мерц посетил Ирпень, пообщался с мэром, который рассказал об атаках российской армии и ущербе, нанесенном войной.

Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, который пока поездку не планирует.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев и сказал, что он изображает "обиженную колбасу".