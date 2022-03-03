Зеленский обратился к Путину: «Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров, только не на расстоянии в 30 метров.

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я ж сосед!...Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский.

"Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые поднимает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю. Что надо говорить без обид, без условий - просто поговорить как люди, и как мужчины. Если это возможно. Я не знаю, что с ним сейчас. Потому что судя по тем шагам есть вопросы. Я готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, об их языке, о проблематике русского языка… о Донбассе оккупированном, или не оккупированном, о статусе Донбасса, о "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит".