Россия планировала захватить Украину к 6 марта

Российские войска планировали провести операции по захвату Украины с 20 февраля по 6 марта, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил со ссылкой на полученные документы врага.

«…в нашем распоряжении оказались секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди полученных документов – рабочая карта, боевая задача, таблица позывных, таблицы сигналов управления, список личного состава и т. д.

«Исходя из полученной информации, известно, что плановые документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02 по 06.03», – сообщили в ООС.

Подразделение врага должно было осуществить высадку из ПДК «Орск» в районе населенного пункта Степановка-1, а дальше действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил, по данным штаба ООС, было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

«Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и секретные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги», - отметили в ООС.