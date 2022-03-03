Международный суд в Гааге начал расследование действий России в Украине

Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан сообщил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией в Украине за последние годы.

"После первичного анализа ситуации в Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил главный прокурор ICC.

Расследование возможных военных преступлений на Украине началось после того, как российские военные были обвинены в обстрелах мирных жителей.

Украинские города, в том числе Киев, Харьков, Ирпень и Мариуполь, подверглись интенсивным обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях после воздушных налетов на Харьков, в ходе которых погибли жители города.

Как сообщается, суд в Гааге рассмотрит нынешние и прошлые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде. Будут рассмотрены действия с 2013 года, до российской аннексии Крыма, передает BBC.

Ранее главный прокурор IIC Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

Украинские власти заявляют, что с момента российского вторжения погибло более двух тысяч украинцев, однако эти данные не верифицированы независимо.

Комиссар ООН по беженцам, тем временем, сообщил, что Украину покинул примерно миллион беженцев.