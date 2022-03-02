Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

РФ отправляет на войну с Украиной слесарей и учителей из Л/ДНР

Украинские защитники на Донецком направлении взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ, в составе которой находились жители оккупированных территорий Л/ДНР: слесари, учителя, социальные работники.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Украины.

«Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед, как пушечное мясо», - отметили в МОУ.

Кроме того, добавили в ведомстве, во вторник «воины полка Азов достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса. «Элитные войска РФ оказались обычным грузом «200», которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину».

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