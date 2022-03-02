Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал евреев по всему миру не молчать и говорить об убийствах мирных украинцев.

В своем видеообращении 2 марта, говоря о попадании российской ракеты в урочище Бабий Яр, Зеленский подчеркнул, что это - за гранью человечности.

"Такой ракетный удар свидетельствует, что для многих людей в России наш Киев абсолютно чужой. Они ничего не знают о нашей столице, о нашей истории. Но у них есть приказ - стереть нашу историю, стереть нашу страну, стереть нас всех", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил об обстреле Умани, передает УНИАН.

"Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира: разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас именно вы - миллионы, миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", - призвал президент Украины.

Как сообщалось 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве, однако попали в Бабий Яр. В результате обстрела погибли по меньшей мере 5 человек и 5 пострадали.