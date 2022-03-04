Генсек НАТО: атака на ЗАЭС демонстрирует безрассудство войны России против Украины

Атака на Запорожскую АЭС демонстрируют безрассудство войны России против Украины и важность ее прекращения.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу накануне заседания министров иностранных дел Альянса, передает УНН.

"Сегодня позже министры иностранных дел стран НАТО встретятся, согласуют и проконсультируются относительно нашего ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также о долгосрочных последствиях. Мы осуждаем нападения на мирных жителей. Мы также видели сообщения об атаке на атомную электростанцию. Это просто демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения, а также важность вывода Россией своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях", - заявил Генсек.

По его словам, союзникам по НАТО пришлось ввести беспрецедентные санкции, они оказывают поддержку Украине. В то же время НАТО не является частью конфликта, отметил Столтенберг.

"НАТО — оборонительный альянс, он не ищет военного конфликта с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникнет недопонимания относительно нашего обязательства защищать и оборонять всех союзников, и поэтому мы увеличили присутствие сил НАТО в восточной части Альянса", - добавил он.