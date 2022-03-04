The Times сообщила о трех попытках покушения на Зеленского за неделю

За последнюю неделю на Президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание The Times.

Сообщается, что на операцию были отправлены две разные группировки — наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Обе операции якобы были сорваны "антивоенными элементами" в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

Так, по данным издания, наемники из группы Вагнера в Киеве понесли потери во время своих попыток и, как говорят, были встревожены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, что это "жутко", насколько хорошо проинформирована служба безопасности Зеленского.

В субботу на окраине Киева также было предотвращено покушение на Зеленского. Украинские силовики заявили, что группа чеченских убийц была "ликвидирована" ранее.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сообщил, что украинскому руководству от источников в ФСБ стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского.