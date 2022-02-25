Последнее обновление: 25.02.2022 23:26

МИД России: Украина предлагает обсудить переговоры в субботу

МИД России сообщил, что Украина предложила обсудить возможность переговоров в субботу, 26 января.

"Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра", – сообщила официальный представитель России Мария Захарова.

В Киеве пока это заявление не комментировали, передает BBC.

Ранее президент России Владимир Зеленский призвал Москву сесть за стол переговоров. А офис Зеленского объявил, что Киев готов к переговорам о нейтральном статусе, но хочет получить гарантии безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле обратили внимание на это заявление. Позже он рассказал, что Россия сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, а Минск выразил готовность организовать переговоры.

Но, утверждал Песков, “после небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу”

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