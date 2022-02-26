Реакция на российское вторжение в Украину одной строкой

Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили оплату за телефонные звонки в Украину.

Власти Онтарио поручили изъять с полок магазинов всю алкогольную продукцию, произведенную в России - Reuters

Влажные санкции. Сервис PornHub запретил доступ пользователям к сайту из России.

Известный автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поддержал украинский народ и вышедших на протесты против войны граждан России.

Мадонна выступила в поддержку Украины:

"Бессмысленное, алчное вторжение России в Украину ДОЛЖНО быть остановлено!! Пожалуйста, пришлите гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронуты этим КРИЗИСОМ в этот самый момент. Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас Президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! 🙏🏼. Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба"

Пост в поддержку Украины появился в аккаунте американского мультсериала «Симпсоны». На прикрепленном изображении все члены этой семьи — Мардж, Гомер, Мэгги, Барт и Лиза держат в руках украинские флаги.