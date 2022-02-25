В партии Слуга народа объяснили позицию Зеленского по переговорам

Лидер партии Слуга народа Елена Шуляк объяснила призыв Зеленского к переговорам отсутствием действенных шагов со стороны Запада в отношении России.

"На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться… Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и приостановить российский экспорт. Но Запад этого не делает", - заявила глава партии Елена Шуляк.

"Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине. ВСУ работают очень хорошо. Учитывая масштаб вторжения и атаки из двух стран – уже сделано очень многое, чтобы остановить врага. План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми", - добавила она.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – нужно немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", - объяснила Шуляк.