Вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России недостаточно - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России недостаточно, враг продолжает атаковать.

“Этим утром мы защищаем наше государство наедине. Как и вчера, мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории”, - заявил Зеленский , которого цитирует УНН.

Он подчеркнул, что только солидарность, решимость украинцев способна сохранить свободу и защитить государство.