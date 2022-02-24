Последнее обновление: 24.02.2022 18:08

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС (Добавлено)

Российские войска захватили Чернобыльскую станцию, сообщила советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова.

Сотрудников станции, по ее словам, держат в заложниках.

«Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», — утверждает Шевцова.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что армия РФ намеревалась устроить теракт на Чернобыльской АЭС и тем самым вызвать экологическую катастрофу.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", - сообщил Подоляк.

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