Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владмир Зеленский.

«Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», - заявил в очередном обращении к украинцам.

«ВСУ ведут тяжелые бои, противник несет потери, и их будет еще больше, потому что они вторглись на нашу землю! Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем», - сказал он.

Владимир Зеленский призвал жителей России выйти на протесты.

"Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал он

"Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе теробороны", - также заявил президент Украины.