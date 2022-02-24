Последнее обновление: 24.02.2022 11:36

Госпогранслужба Украины сообщила о нарушениях госграницы по всем направлениям

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника, говорится в официальном сообщении Госпогранслужбы Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска «Здания» в Харьковской области и на направлении пункта пропуска «Милово» в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

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