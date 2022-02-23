Путин потребовал от украинских военных сложить оружие

Путин во время своего очередного видеообращения объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса" и потребовал от украинских военных сложить оружие.

«… мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг…», — продолжил Путин.

Путин обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто это сделают, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

«…ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, выдавали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», - сказал Путин.

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — заявил он.

Он также добавил, что те, кто решит помешать России и создать угрозы для российского народа, столкнутся с последствиями, которых никогда не видели ранее.