Украина рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, передает УНН.

“Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос”, - сказал Зеленский.

Он заявил, что рассмотрит не только этот вопрос, а “наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации”.

“Мы считаем, что это был эскалационный шаг со стороны России, мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает достаточно прочный фундамент по вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков, которые окружают временно оккупированные украинские территории”, - добавил он.