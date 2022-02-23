СМИ: Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливают стратегические объекты Киева

Журналист агентства UNIAN Андрей Цаплиенко сообщает, что Киев находится под атакой крылатых и баллистических ракет.

"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00, в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы.

Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны сепаратистов.

Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".

Журналисты также сообщают, что нападение на Украину произошло и через северную границу.

"Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего, части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление"…