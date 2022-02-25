Последнее обновление: 25.02.2022 10:15

ВС Украины взрывают мосты, чтобы остановить наступление российских войск

ВС Украины остановили наступающие на Киев из зоны отчуждения российские войска населенного пункта Иванков, взорвав мост.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ.

"В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подорвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.

Иванков расположен на половине пути от границы Беларуси до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.

Также взорван мост через реку Ирпень возле села Демидов, сообщает УНИАН. Из-за взрыва этого моста колонна танков движется в направлении Гостомеля.

Сообщается о подрыве моста на севере Киева.

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