Зеленский предлагает Путину посидеть за столом переговоров (+ Полный текст обращения)

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеобращении призвал Путина к переговорам ради спасения жизни людей.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте, садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский.

Полный текст обращения Зеленского:

Канцлер Германии Олаф Шольц вчера сказал о вторжении России в Украину, что Европа такого не видела 75 лет. И это правда. Но это не вся правда.

Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, именно делить границы силой.

Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова. В 2022 году. Через 75 лет после завершения Второй мировой войны.

Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?

Перечислю, что уже произошло. И за это мы благодарим. Секторальные санкции. США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели именно такие, секторальные санкции против России. В частности против всех крупнейших банков. Против крупнейших российских предприятий. Против доступа России к западным технологиям.

Но русские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей. Обычных граждан Украины.

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ожидать от европейских государств?

Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Необходимо действовать без промедлений.

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право.

Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины - как части демократического мира.

Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Потому что эта помощь - это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете.

Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в нашу страну и вместе с нами защищать Европу, где сейчас очень нужно.

Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину.

Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя.

Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садится за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей.

А теперь я хочу обратиться в Вооруженные Силы Украины. Стойте крепко. Вы все, что защищает наше государство.

Слава Украине!