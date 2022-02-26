Последнее обновление: 26.02.2022 15:37

Украина просит Красный крест вывезти в Россию "тысячи тел" российских военных

Украинский вице-премьер Ирина Верещук попросила Международный Комитет Красного Креста вывезти тела российских военных, погибших на территории Украины, в Российскую Федерацию.

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию", - сказала Верещук.

Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объявил, что вечером Киев откроет горячую линию для родственников российских военных, передает BBC.

За три дня военной операции российское министерство обороны ни разу не давало сводки погибших или раненых среди военного контингента.

Украинская сторона ранее утверждала, что к утру субботы Россия потеряла около 3 тысяч человек, но подтверждения этой информации из других источников нет.

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