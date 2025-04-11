Литва хочет применить национальные экономические ограничения в отношении Беларуси

Литва хочет иметь возможность применить национальные экономические санкции в отношении Беларуси и России, если их не останется на уровне Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на агентство BNS.

На рассмотрении Сейма Литвы находятся поправки в закон о введении ограничительных мер на национальном уровне в связи с войной в Украине, предусматривающий продление этих мер еще на год - до мая 2026 года.

Таким образом, Литва стремится создать механизм экономических санкций в отношении Беларуси и России на случай, если ЕС не продлит свои санкции. В документе о внесении поправок подчеркивается, что такой механизм будет применяться в качестве "крайней меры".

Срок действия ряда санкций против РФ истекает в конце июля, однако недавно ЕС столкнулся с противодействием со стороны Венгрии при продлении ограничений в отношении России. Есть опасения, что это может повториться и в будущем, отмечает издание.

Сейм Литвы в 2023 году впервые ввел национальные санкции в отношении граждан Беларуси и России. В прошлом году они были продлены.

С начала войны в Украине в 2022 году ЕС ввел 16 пакетов антироссийских. Они затрагивают граждан, экономических секторов и компаний РФ.