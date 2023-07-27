В Литве настаивают на более жестких санкциях против Беларуси

В Литве считают, что после утверждения ЕС новых санкций против Беларуси они должны быть усилены. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам литовского министра, санкции против Беларуси должны были быть приняты уже давно. Он призвал ЕС не останавливаться на этом, сообщаетLRT.

"После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси – произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территорию Беларуси используют для обхода санкций против России", – отметил Ландсбергис.

Он подтвердил, что новый пакет вводит новые ограничения на товары двойного назначения, авиационные запчасти. По его словам, это поможет предотвратить "появление таких товаров на поле боя", а также бороться с обходом санкций против России через Беларусь.

"Однако мы не можем сидеть, сложа руки, – остальная часть санкционного пакета должна быть принята немедленно. Надеюсь, нам не придется ждать этого так же долго", – подчеркнул Ландсбергис.

Накануне стало известно, что послы ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне.