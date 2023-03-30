Большая часть отклоненных заявок на перевозку компаний LTG Cargo грузов касается Беларуси

Транспортная компания LTG Cargo группы Lietuvos geležinkеliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) с 20 по 26 марта получила 436 клиентских заявок на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску были одобрены 353 заявки на перевозку грузов, 41 заявка отклонена, еще по 42 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Большая часть отклоненных заявок на перевозку грузов (21 заявка) касалась экспорта или импорта из/в Беларусь, сообщает Delfi.

В частности, 11 заявок на перевозку грузов на прошлой неделе были отклонены после того, как было установлено, что к грузовым перевозкам причастны компании, подконтрольные белорусскому правительству. Остальные заявки были отклонены после оценки иных комплексных рисков (соблюдение санкций ЕС, США, ООН и прочих санкций, приостановленные или расторгнутые договоры и т. п.).

В целом, с 1 марта компания LTG Cargo получила 2391 заявку на перевозку грузов. После проверки были одобрены 1843 заявки, а 506 отклонены. Большинство из этих отклоненных заявок (258) касались экспорта или импорта из/в Беларусь.

LTG Cargo ужесточила контроль за грузами из-за риска обхода санкций. Ранее в Литве было начато расследование поставок в страну контрабанды удобрений ОАО "Гродно Азот".