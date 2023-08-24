Спикер Сейма Литвы выступает за разные санкции против граждан РФ и Беларуси

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает правильным оставить в силе различные ограничения для российских и белорусских граждан.

По ее мнению, весеннее решение Сейма "было правильным". Вместе с тем она думает, что парламент "неизбежно вернется" к обсуждению санкций, информирует LRT.

"Но я надеюсь, что после обсуждения, взвесив все "за" и "против", мы оставим дифференцирование и не будем сравнивать отношение к российским гражданам и белорусским гражданам, которые находятся здесь, в Литве", – добавила Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма Литвы также заявила, что "не видит необходимости уравнивать отношение к российским и белорусским гражданам".

Ранее Чмилите-Нильсен заявила, что не согласна с тем, что нужно унифицировать санкции против россиян и белорусов, как того хочет президент страны Гитанас Науседа из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.