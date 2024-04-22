Последнее обновление: 22.04.2024 13:11

Минобороны РБ начнет отправку новых призывников в войска с 23 апреля

Минобороны Беларуси с 23 апреля 2024 года начнет отправку призванных на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности в рамках весеннего призыва.

«Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в апреле-мае планируется направить около десяти тысяч человек», - говорится в сообщении ведомства.

«В первый день в войска будет направлено около 1 000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры», - отмечается в сообщении.

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