Последнее обновление: 29.04.2024 17:12

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко указом №179 от 29 апреля 2024 года объявил о призыве офицеров запаса на военную службу.

«Документ предусматривает призыв в 2024 году в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас», - говорится в официально комментарии.

Указ подписан в целях «повышения уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах и органах пограничной службы» и «обеспечения подготовки мобилизационного резерва».

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