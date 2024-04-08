В Беларуси вступил в силу закон об СМС-повестках и службе в армии для осужденных

Лукашенко 3 апреля подписал поправки в законы по вопросам обеспечения национальной безопасности», которые уже с 7 апреля вступили в силу.

Документ позволяет набирать на военную службу по контракту людей любого возраста, находящихся под следствием, с непогашенной судимостью, заключенных из колоний. Такое решение сможет принять Лукашенко в целях «обеспечения интересов обороны и национальной безопасности».

Согласно поправкам, постановка на воинский учет молодых людей будет проводиться не с 16, а с 17 лет. Вызывать граждан в военкомат, в том числе при мобилизации, можно будет не только бумажной повесткой, но и простым СМС-сообщением.

Ужесточается ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат: за уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы или «химии», штрафы вырастут в несколько раз.

Военкомы получили право ограничивать выезд из Беларуси граждан, «нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу», включая тех, кто уклоняется от военных и специальных сборов.

Поправками повышается возраст нахождения в запасе для военнообязанных женщин-рядовых, изменяется перечень граждан, которым положены отсрочки при мобилизации, вводятся отряды усиления при военкоматах.