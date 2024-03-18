В Беларуси из запаса призваны более 3 тыс. военнообязанных

Минобороны Беларуси призвало из запаса свыше 3 тыс. военнообязанных, сообщила пресс-служба ведомства.

Утверждается, что призыв осуществляется в рамках стартовавшей 11 марта проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил.

«В ходе проверки боевой готовности Вооруженных Сил в пункт приема личного состава прибыло более 3000 военнообязанных. Поставка личного состава осуществляется оперативно, в самые короткие сроки. Военные комиссариаты и пункт приема личного состава на территории соединения работают круглосуточно», - говорится в сообщении ведомства.