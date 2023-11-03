В Беларуси ополченцев будут собирать в отряды до 100 человек

Белорусские власти не рискнули формировать из ополченцев отряды численностью более 100 человек и выпускать их на «дежурство» группами более 20 человек, следует постановления Совмина РБ №750 от 1 ноября 2023 года, которым утвержден порядок формирования и обеспечения народного ополчения.

«Структура и численность отрядов народного ополчения определяются с учетом объема, специфики выполняемых ими задач, а также периодичности и способов их выполнения. Исходя из принципов управляемости оптимальная численность отряда, как правило, не должна превышать 100 человек, группы народного ополчения – 20 человек», - говорится в документе.

«Основными способами выполнения задач отрядами народного ополчения являются патрулирование и выставление постов на улицах, участках местности и объектах для предотвращения и пресечения правонарушений», - также сказано в документе.

Задачи, планируемые к выполнению отрядами народного ополчения, места и порядок их выполнения, маршруты патрулирования, объекты инфраструктуры и коммуникаций, подлежащие охране и обороне, обоснованные количество и структура отрядов народного ополчения, их численность; список лиц, планируемых к назначению командирами отрядов народного ополчения и их заместителями, отдан на откуп местным властям.

Задачи облисполкомов и Мингорисполкома сводятся к координации местных властей и информированию Минобороны «о требуемом количестве оружия и боеприпасов для обеспечения отрядов народного ополчения».

Комплектование отрядов народного ополчения «осуществляется на добровольной основе из числа лиц, в том числе военнообязанных, способных по состоянию здоровья принимать участие в выполнении задач по обеспечению военного положения», но при этом указывается, что «отбор кандидатов в добровольцы осуществляется» местными властями по согласованию с силовиками и организациями здравоохранения.

«В ходе отбора принимается во внимание отношение кандидата к проводимой государством политике, готовность его к участию в вооруженной защите страны, уровень его военной подготовки», - подчеркивается в документе.