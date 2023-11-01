Приняты в первом чтении поправки «по вопросам обеспечения национальной безопасности»

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла поправки в законодательные акты по вопросам национальной безопасности.

В частности, законопроектом предусматриваются:

увеличение санкций за совершение преступлений и административных правонарушений, связанных с осуществлением мероприятий по призыву на воинскую службу;

уточнение гарантий и компенсаций для работников в связи с их призывом на воинскую службу или приемом на военную службу;

наделение должностных лиц органов государственной безопасности полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу;

право граждан принимать на добровольной основе участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время, а также полномочия Совмина и органов местного управления и самоуправления, регулирующие такую деятельность граждан;

установление правовой защиты медицинских работников с целью исключения возможных для них негативных последствий после увольнения военнослужащих срочной военной службы из Вооруженных Сил по состоянию здоровья;

возможность снятия военнообязанных с воинского учета в военных комиссариатах по месту жительства и направления для постановки на воинский учет в соответствующее управление КГБ по области;

полномочия Лукашенко на принятие решения о приеме на военную службу по контракту граждан, с которыми контракт о прохождении военной службы не может быть заключен из-за установленных ограничений;

определение терминов «аппарат усиления», «мобилизационная задача», «мобилизационное задание», «мобилизационный орган», «уполномоченный государственный орган по мобилизационной подготовке экономики»;

уточнение мероприятий, являющихся содержанием мобилизационной подготовки и мобилизации;

наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу.