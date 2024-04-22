Последнее обновление: 22.04.2024 13:11

Лукашенко назначил двух новых министров

Лукашенко в понедельник 22 апреля провел очередные кадровые назначения, утвердив двух новых министров и главу госкомитета.

Лукашенко назначил:

Масляка Сергея Михайловича - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Коваленко Евгения Иосифовича - министром юстиции;
Моргунову Елену Михайловну - председателем Государственного комитета по стандартизации.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Стельмашка Олега Владимировича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (социальная сфера);
Бурмистрова Игоря Павловича - председателем Новополоцкого горисполкома;
Кадргулова Дмитрия Рафаэльевича - председателем Берестовицкого райисполкома;
Медзвецкаса Сергея Тадеушевича - председателем Островецкого райисполкома;
Журавлева Алексея Анатольевича - председателем Глусского райисполкома;
Моксачева Вячеслава Николаевича - председателем Костюковичского райисполкома;
Васюченко Алексея Анатольевича - главой администрации Новобелицкого района Гомеля;
Болтрика Андрея Георгиевича - главой администрации Октябрьского района Гродно;
Лукашевича Сергея Владимировича- первым заместителем министра иностранных дел;
Горбича Юрия Леонидовича - первым заместителем министра здравоохранения;
Старовойтова Александра Геннадьевича - заместителем министра здравоохранения;
Нечай Светланы Владимировны - заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Беларуси;
Рыбаключевой Ольги Зайниевны - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования.

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