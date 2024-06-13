Последнее обновление: 13.06.2024 15:08

В Беларуси назначены новые министры информации, труда и соцзащиты

Лукашенко 13 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Марат Марков назначен министром информации, Наталия Павлюченко - министром труда и социальной защиты.

Кроме того, Сергей Молунов назначен послом Беларуси в Кыргызстане, Александр Кохан - помощником Лукашенко - инспектором по Минской области, Игорь Бузовский - ректором Академии управления.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Игоря Луцкого - председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал",

Андрея Стригельского - заместителем председателя Минского горисполкома (социальная сфера и идеологическая работа),

Романа Жука - председателем Барановичского райисполкома,

Александра Коржа - председателем Малоритского райисполкома,

Алексея Гарбуля - председателем Россонского райисполкома,

Владимира Шибеко - главой администрации Заводского района Минска,

Валерия Вороницкого - главой администрации Центрального района Минска,

Николая Полякова - главой администрации Партизанского района Минска,

Андрея Кузнецова - заместителем министра промышленности,

Алексея Жалдыбина - генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты),

Николая Рогожника - генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование