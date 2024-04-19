Власти Беларуси объявили экстремистскими соцсети Дмитрия Болкунца

Белорусские власти объявили экстремистскими материалами очередную порцию соцсетей и ресурсов в сети, следует из списка на сайте Мининформа.

В частности, в список экстремистских материалов включены:

- Telegram-каналы и чаты «Гродно Фолюш», «Гродно Вишневец», «Гродно/Валанцеры», «lidadlia», «Хроника Антивоенного Движения», «Будни свинопаса», «Resistance Chat», «плодотворные дебютные идеи»;

- Instagram аккаунты «Borisov Town», «stylski_dd», «v.pashtouki», «znivien_2020»;

- Сайт и соцсети Дмитрия Болкунца;

📍Монография Виктора Суворова, книги «День "М". Когда началась Вторая Мировая война? Нефантастическая повесть-документ», «Ледокол. Кто начал Вторую Мировую войну? Нефантастическая повесть-документ»;

📍Страницы в «Одноклассниках» «Денис Соколовский», «Аляксей Субатовiч», «Наш Дом», «Ольга Карач»;

📍TikTok-страницы «chats.97», «Belgirl», «Крысцiна Чабор», «BeLaRuS», «Bumerang2020», «lukavyenovosti».