Власти Беларуси решили удалять регистрационные записи «экстремистских» доменов

Белорусские власти решили удалять регистрационные записи доменов, объявленных «экстремистскими материалами», делая такие домены недоступными на время нахождения в запрещенном списке.

Соответствующие поправки внес Оперативно-аналитический центр при Лукашенко своим приказом №69 от 4 апреля 2024 года в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне.

«В случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора-доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, запись о регистрации такого доменного имени аннулируется по решению администратора национальной доменной зоны», - говорится в документе.

«Доменное имя, запись о регистрации которого аннулирована в соответствии с частью первой настоящего пункта, вносится в специальный перечень и становится недоступным для регистрации в течение периода нахождения соответствующей информационной продукции в республиканском списке экстремистских материалов», - также сказано в приказе.

Поправками также вводится возможность отобрать домен, если владелец лично не подтвердит свои данные.