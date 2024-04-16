Спецслужбы Литвы хотят ограничить белорусов с видом на жительство в поездках на родину

Департамент государственной безопасности Литвы предлагает разрешить белорусским гражданам, имеющим вид на жительство в стране, ездить в Беларусь только в исключительных случаях, сообщает LRT.

Если белорусы не будут придерживаться ограничений, Департамент предлагает аннулировать их вид на жительство. Пока неизвестно, какими могут быть эти исключительные случаи.

Сейчас в Литве проживает 60 тысяч белорусов. Некоторые из них возвращаются на родину до семи раз в год. По данным Департамента государственной безопасности, большинство белорусов, прибывающих в Литву, – экономические мигранты.

В ведомстве отметили, что те, кто часто возвращается домой, являются главной мишенью для белорусских спецслужб, поэтому даже несколько поездок в год представляют опасность.

"Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что должна быть принята правовая норма, которая позволит белорусам, имеющим разрешение на временное проживание в Литве, посещать Беларусь только в исключительных случаях, а в случае нарушения процедуры будет основанием для изъятия разрешений", – сказала пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Аурелия Верникайте.