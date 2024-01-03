Власти Литвы опасаются формирования пятой колонны из белорусских мигрантов

Массовый приток в Литву граждан Беларуси угрожает появлением пятой колонны, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas советник президента Литвы Фредерикас Янсонас.

"Из месяца в месяц в Литву из Беларуси прибывают тысячи и тысячи новых жителей. Потенциально мы создаем для себя серьезную проблему, формируется потенциальная пятая колонна", - сказал Янсонас.

По словам советника, о существовании такой угрозы регулярно сообщает департамент госбезопасности. "В течение года в Литву из Белоруссии прибывают от 17 тыс. до 20 тыс. лиц, убеждений которых мы просто не знаем", - отметил представитель офиса президента (цитата ТАСС).

Среди принимаемых Литвой граждан Белоруссии преобладают две категории: представители белорусской оппозиции и гастарбайтеры, приглашаемые литовскими работодателями в рамках отведенных квот.