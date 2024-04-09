Последнее обновление: 09.04.2024 16:32

В Литве предлагают аннулировать ВНЖ белорусов из-за частых поездок на родину

Группа литовских депутатов внесла предложение о поправках к закону об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, которые предполагают аннулирование ВНЖ гражданам Беларуси, часто посещающим родину.

«Предлагается дополнить проект закона, предусмотрев возможность аннулирования разрешения на временное проживание, выданного гражданам России и Беларуси, если они выезжают в Россию и Беларусь соответственно более одного раза в месяц в течение последних 12 месяцев», — говорится в предложении.

Свое предложение литовские депутаты объясняют тем, что белорусов при посещении родины «могут завербовать, попросить выполнить определенные разведывательные функции».

За последние годы 62 тыс. граждан Беларуси получили в Литве ВНЖ.

Также предлагается аннулирование ВНЖ за «публичное одобрение преступления российской агрессии» и распространение ложной информации, противоречащей интересам общества.

«Виды на временное проживание, выданные гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь в Литовской Республике, аннулируются, если они умышленно и систематически публично распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства», — предлагают депутаты.

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