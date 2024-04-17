В Сейме Литвы одобрили предложение лишать белорусов ВНЖ при частом посещении родины

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне одобрил 17 апреля предложение по ограничению количества поездок белорусов и россиян с ВНЖ на родину, сообщает LRT.

По словам члена КНБО Йонаса Ярутиса, “разрешение на временное проживание” в Литве, выданное гражданам Беларуси и РФ, “аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца они выезжали в Россию или Беларусь чаще одного раза”.

По мнению членов комитета, излишне частые визиты на родину граждан двух стран могут создавать “угрозу безопасности Литвы”.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) предлагал ограничить “исключительными случаями” поездки на родину граждан Беларуси.