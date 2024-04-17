Последнее обновление: 17.04.2024 17:15

В Сейме Литвы одобрили предложение лишать белорусов ВНЖ при частом посещении родины

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне одобрил 17 апреля предложение по ограничению количества поездок белорусов и россиян с ВНЖ на родину, сообщает LRT.

По словам члена КНБО Йонаса Ярутиса, “разрешение на временное проживание” в Литве, выданное гражданам Беларуси и РФ, “аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца они выезжали в Россию или Беларусь чаще одного раза”.

По мнению членов комитета, излишне частые визиты на родину граждан двух стран могут создавать “угрозу безопасности Литвы”.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) предлагал ограничить “исключительными случаями” поездки на родину граждан Беларуси.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование